Audio: Massenflucht aus Spanien beginnt (am 26.01.1939)

WDR ZeitZeichen | 26.01.2019 | Länge: 14:49 Min.

Es ist eine der größten Fluchtbewegungen in der europäischen Geschichte: 500.000 verzweifelte Menschen - republikanische Soldaten und Kämpfer, Anarchisten, Kommunisten, Demokraten, Familien, Kinder, Alte - versuchen, sich am Ende des Bürgerkriegs in langen Fußmärschen aus Spanien zu retten. Sie fürchten Francos Rache - zu Recht. Autor: Thomas Pfaff | audio