Audio: 1923: Erstes Mieterschutzgesetz

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 01.06.2018 | Länge: 01:50 Min.

Bezahlbare Wohnungen sind in München, Hamburg, Köln oder Berlin kaum noch zu finden. Und manch ein Hausbesitzer würde gern seine alten Mieter loswerden, um im luxussanierten Altbau ein Vielfaches an Miete zu kassieren. In diesen Fällen hilft häufig das Mieterschutzgesetz, dessen erste Fassung am 1. Juni 1923 verkündet wurde. Autor: Christiane Kopka. | audio