10 Jahre GTA V: Die Geschichte hinter dem Videospiel-Hit

Am 17.9.2013 ist "GTA V" erschienen, eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Spannend ist das Monument der Spielkultur längst nicht nur für "Gamer".

Am 17. September 2013 kommt "Grand Theft Auto V" (kurz: "GTA5") auf den Markt. Es ist die heiß ersehnte Fortsetzung einer Computerspiel-Serie, die schon seit Ende der 1990er Jahre Gamer begeistert und immer wieder für heftige Diskussionen rund um Gewalt und Sexismus sorgt. "Grand Theft Auto V" soll aber all seine Vorgänger überstrahlen. *** Das sind unsere wichtigsten Interviewpartner: Christian Schiffer (Journalist), Marc Bonner (Medienwissenschaftler), Nico Hattendorf (Gamer) *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Tobias Nowak, Redaktion: Matti Hesse

Für die Gamer unserer Tage ist und bleibt "GTA V" ein Monument, eine Singularität unter den Computerspielen, eine virtuelle Welt, die mit Spannung lockt, die aber auch Reflektion einfordert.

Womit der Musiker Dr. Dre in "GTA V" für Aufsehen sorgte

Warum das Spiel für die Gaming-Community, Journalisten und Wissenschaftler von Bedeutung ist

Nach mittlerweile zehn Jahren verkauft sich "V" immer noch: Weltweit ist das Spiel bisher über 180 Millionen Mal gekauft worden und hat über 6 Milliarden Dollar Umsatz generiert.Und auch heute treffen sich immer noch jeden Tag Hunderttausende in dieser Spielwelt. Die mit großem handwerklichen Geschick gebastelte Spielwelt wird von den Entwicklern mit einer Vielzahl von Systemen gefüllt, die sich alle gegenseitig bedingen.Aber "V" ist auch für Nicht-Spieler spannend, denn in ihm lässt sich einiges erkennen: Wie sind moderne Spielwelten gestaltet? Wie lassen sich in diesem interaktiven Medium Geschichten erzählen? Und: Eignen sich Games für satirische Kommentare und Gesellschaftskritik?Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Tobias NowakRedaktion: Matti Hesse