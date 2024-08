Woher kommt das Mikroplastik im Rhein?

WDR 5 Westblick - aktuell. . 04:09 Min. . Verfügbar bis 29.08.2025. WDR 5.

In Dormagen in der Nähe des Chemparks wird immer wieder eine hohe Konzentration an Plastik-Mikro-Pellets gefunden. Greenpeace hat Wasserproben entnommen, um die Verursacher zu finden. Warum das schwierig ist, erklärt Benjamin Sartory.

