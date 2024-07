Neues Bestattungsverfahren "Reerdigung"

Als erster Bestatter in NRW bietet das Bestattungshaus Wenner in Bad Sassendorf die "Reerdigung" an. Dabei wird der Verstorbene in einen Kokon auf Heu, Stroh und Grünschnitt gebettet, 40 Tage lang wird der Körper so von Mikroorganismen zersetzt, berichtet Elfie Schader. Christian Jäger vom Bestatterverband NRW sieht das Verfahren kritisch.

