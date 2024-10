Neues Beratungsangebot für Long-Covid-Patienten

WDR 5 Westblick - aktuell. . 06:14 Min. . Verfügbar bis 11.07.2025. WDR 5.

Vor zehn Tagen ist ein neues Hilfstelefon für Long-Covid- und Post-Vac-Patienten in NRW an den Start gegangen. Gegründet wurde es vom Landesgesundheitsministerium und der Deutschen Rentenversicherung Westfalen. Beraterin Marita Andzinski berichtet über die Fragen und Probleme der Menschen, die in den ersten Tagen angerufen haben.

Audio Download .