Israelischer Soldat zurück in Düsseldorf

WDR 5 Westblick - aktuell. . 04:49 Min. . Verfügbar bis 29.01.2025. WDR 5. Von Christina von Below.

Bnaya kommt aus Israel, ist Reservist und lebt in Düsseldorf. Am 07. Oktober fliegt er in seine Heimat, um sein Land zu verteidigen. Jetzt ist er zurück. Christina von Below hat ihn getroffen, um mit ihm über seine Eindrücke vom Krieg zu sprechen.

