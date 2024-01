Drei Monate nach dem Hamas-Angriff

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:31 Min. . Verfügbar bis 07.01.2025. WDR 5. Von Lili Weiler.

Drei Monate ist es jetzt her, dass die Hamas am 7. Oktober Israel überfallen hat. Seitdem hört man in Deutschland wieder vermehrt von Antisemitismus. Wie geht es den Juden und Muslimen hier in der Region? Lili Weiler hat vier Menschen getroffen, die uns von ihren Ängsten aber auch von ihren Hoffnungen in den vergangenen drei Monaten erzählt haben.

Audio Download .