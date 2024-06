Philcologne: Wie hilft Kants Philosophie bei Krieg, KI und Klimawandel?

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:46 Min. . Verfügbar bis 12.06.2025. WDR 5.

Vom 11. bis 18. Juni tauschen sich Denker und Dichter in Köln über die großen Fragen unserer Zeit aus. WDR 5 Moderator Jürgen Wiebicke hat die Philcologne mitgestaltet und spricht mit Julia Schöning über seine Highlights und verrät, was Hörer beim großen Kant-Tag am 15. Juni live bei WDR 5 erwartet.

