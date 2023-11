"WM der Schande" – ein Jahr nach Katar

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:26 Min. . Verfügbar bis 19.11.2024. WDR 5.

Die Fußball-WM 2022 in Katar war überschattet von Menschrechtsverletzungen, Boykotten und Skandalen. Benjamin Best hat die WM in der Wüste für "Sport Inside" begleitet – bis heute. Mit Anja Backhaus spricht er darüber, was aus den angekündigten Sozialreformen geworden ist.

