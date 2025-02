Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 14:05 Min. . Verfügbar bis 10.02.2026. WDR 5.

"Die KI ist nur so gut, wie du sich bedienen kannst", sagt Julia Knopf. Die Professorin für Fachdidaktik blickt zum Start der Didacta mit Anja Backhaus auf KI in der Schule – und was Kinder, Eltern und Lehrer für die sinnvolle Nutzung lernen müssen.

