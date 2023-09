Konzerte, Kneipe, Straßenfeste: Wie laut darf es sein?

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 12:49 Min. . Verfügbar bis 10.09.2024. WDR 5.

In Bonn wollte ein Anwohner das Querbeat-Festival verhindern, in Wachtendonk wurde ein Weinfest verboten. Lärm führt immer wieder zu Streit in der Nachbarschaft. Die Stadt-Anthropologin Carolin Genz diskutiert mit Anja Backhaus, wie die Interessen aller gewahrt werden können.

