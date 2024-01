Post Covid bei Kindern und Jugendlichen

WDR 5 Neugier genügt - das Feature. . 22:25 Min. . Verfügbar bis 17.01.2025. WDR 5. Von Kristina Hafer.

Rund 36 Millionen Menschen leiden in Europa nach Schätzungen der WHO unter Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Kristina Hafer war in der Long/Post-Covid-Ambulanz für Kinder und Jugendliche in Bielefeld.

