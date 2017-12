Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Bundesurlaubsgesetz wird verkündet (08.01.1963)

WDR 2 Stichtag | 08.01.2018 | Länge: 04:17 Min.

Wir Deutschen haben den Ruf Reiseweltmeister zu sein. Begonnen hat das in den 1960er-Jahren. Und das lag vor allem an dem neuen Urlaubsgesetz, das am 08. Januar 1963 verkündet wurde. Autor: Martina Meißner. | audio