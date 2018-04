Audio: Der Kaugummi wird 170 (1848)

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 20.04.2018 | Länge: 02:38 Min.

Er ist lecker im Mund, nervig am Schuh und ganz schön alt - der Kaugummi. Archäologen fanden bei Ausgrabungen die Überreste von rund neuntausend Jahre alten Kaugummis aus Birkenharz. 1848 aber begann die eigentliche Erfolgsgeschichte des Kaugummis - der US-Amerikaner John Curtis Jackson baute die erste Kaugummifabrik und produzierte erfolgreich, was heute in aller Munde ist. Autor: Ulrike Modrow. | audio