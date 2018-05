Audio: Muttertag in Deutschland eingeführt (am 13.05.1923)

WDR 2 Stichtag | 13.05.2018 | Länge: 04:10 Min.

An diesem Morgen bekommen sicher Millionen Mütter in Deutschland ihr Frühstück ans Bett gebracht und werden mit Blumen überhäuft. Am 13. Mai 1923 wurde der Muttertag offiziell eingeführt. Es war wohl die beste Idee in der Geschichte der Blumenbranche. Autor: Steffi Tenhaven. | audio