Eine Lernstunde über Salz

WDR 5 Alles in Butter. . 46:36 Min. . Verfügbar bis 13.03.2027. WDR 5.

Fleur de Sel, Siedesalz, Steinsalz: Die Qualitätsunterschiede sind groß. Genussexperte Helmut Gote hat sich mit der traditionellen Salzherstellung befasst und erschmeckt unterschiedlichste Nuancen. Moderator Uwe Schulz kommt an seine Grenzen.

Podcast-Empfehlung alle, die sich für Geschichte interessieren: "WDR Zeitzeichen": https://1.ard.de/zeitzeichen.

Salz aus Deutschland (02:50)

Wie Salz gewonnen wird (07:07)

Salz sieden im Salinenpark Saline Gottesgabe (10:05)

Traditionelle Salzherstellung in der Saline Luisenhall (21:04)

Exkurs: Fleur de Sel (35:02)

Garen im Salzmantel (39:16)

Saline Gottesgabe

Saline Luisenhall

https://1.ard.de/lachsforelle-im-salzmantelSalinenstr. 10548432 RheineGreitweg 4837081 Göttingenhttps://1.ard.de/heiko-antoniewicz-gewuerze-und-aromenunterliegen journalistischen Kriterien. Kooperationen oder Partnerschaften bestehen nicht: Unser Selbstverständnis https://1.ard.de/alles-in-butter-selbstverstaendnisWeitere Inhalte zum Genießen gibt's hier https://1.ard.de/wdr5-alles-in-buttersprechen wir über Wein.zu bestimmten Lebensmitteln oder besonderen kulinarischen Orten, denen wir einmal nachgehen sollten? Einfach schreiben an allesinbutter@wdr.de.und empfehlen Sie uns auf ihrer liebsten Podcast-Plattform weiter.Das " WDR Zeitzeichen " blickt täglich auf Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, auf wegweisende Erfindungen und besondere historische Ereignisse. Am 4. März erinnert es an die großen Weinpanschereien in den 1980er Jahren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt: https://1.ard.de/zeitzeichen.