Mein Auto - deine Gefahr? Fahrtüchtigkeit im hohen Alter

WDR 5 Innenwelt – das psychologische Radio. . 46:43 Min. . Verfügbar bis 26.03.2025. WDR 5.

Im Alter lässt die Fahrkompetenz nach. Doch den Führerschein abzugeben fällt oft schwer. Wann es aber sinnvoll ist, erklärt Max Töpper vom Uni-Klinikum Bethel. Der 89-jährige Reinhold berichtet über seine Erfahrungen als Studienteilnehmer.

- Reinhold erzählt, warum er seine Fahrtüchtigkeit testen lassen hat (01:35)- Warum Gespräche über eine nachlassende Fahrtüchtigkeit oft nicht leicht sind oder kränken (04:15)- Ab wann die Fahrtüchtigkeit nachlässt (08:02)- Welche Fähigkeiten im Alter nachlassen, die nicht durch Hilfsmittel korrigiert werden können (09:34)- Warum Autofahren mit Demenz problematisch ist (11:23)- Wieso eine nachlassende Fahrtüchtigkeit für Betroffene oft schwer zu akzeptieren ist (12:51)- Wie viele ältere Menschen laut Studien besser den Führerschein abgeben sollten (15:10)- Welche Erkrankungen fahrscheinschränkend sein können (16:23)- Welche Tests zur Fahrtüchtigkeit Reinhold gemacht hat und was dabei geprüft wird (17:55)- Wie psychische Erkrankungen wie Depressionen die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können (22:33)- Welchen Einfluss die Einnahme von Medikamenten dann hat (24:32)- Wie Fahrkompetenz und Selbsteinschätzung zusammenhängen (26:45)- Ob ältere Menschen wirklich weniger Unfälle verursachen als junge (28:18)- Warum die Führerscheinabgabe für Männer oft schwerer ist (29:23)- Warum viele Senioren Angst davor haben, ihren Führerschein irgendwann abzugeben (33:08)- Was Gespräche mit Angehörigen über die Fahrtüchtigkeit schwierig machen kann (35:45)- Welche Rolle Autonomie und das eigene Freiheitsgefühl spielt (38:48)- Wie eine vorgeschriebene, einheitliche Überprüfung der Fahrfähigkeiten aussehen könnte (40:15)- Was Betroffene und Angehörige tun können, um ihre Fahrfähigkeit zu überprüfen (45:19)Programme "sicher mobil" und "Rückmeldefahrt" vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat