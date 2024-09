Scooter Tour um Oberhausen: Wandern auf zwei Rädern

WDR 4 Wanderschön. . 02:26 Min. . Verfügbar bis 21.09.2025. WDR 4.

Wandern, das heißt ja nicht immer zu Fuß laufen. Wanderstrecken lassen sich auch mit dem Fahrrad, E-Bike oder Scooter erkunden. So etwa im mitten im Ruhrgebiet – vom Centro Oberhausen zum "Haus Ripshorst" und dann weiter am Kanal entlang, vorbei an riesigen Wandmalereien auf alten Industriekulissen bis hin zum Schloss Oberhausen.

