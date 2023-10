2023: "Stan" Libuda wäre 80 geworden

Links antäuschen, rechts vorbeigehen: Das ist der berühmte "Matthews-Trick", benannt nach dem britischen Rechtsaußen Sir Stanley Matthews, der ihn erfunden haben soll. Reinhard Libuda von Schalke 04 beherrschte ihn perfekt, was ihm den Beinamen "Stan" bescherte. "An Gott kommt keiner vorbei", lautet ein gängiger Spruch auf Schalke, "außer Stan Libuda". Am 10. Oktober 1943 wurde der Fußballer geboren.

