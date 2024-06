1984: "Ghostbusters" startet in den Kinos

WDR 4 Meilensteine und Legenden. . 02:22 Min. . Verfügbar bis 07.06.2025. WDR 4. Von Ulrike Modrow.

Diese Musik kennt jeder, genau wie den Film: "Ghostbusters", die Geisterjäger! Am 7. Juni 1984 kam die Gruselkomödie in die Kinos und wurde zum absoluten Blockbuster. 40 Jahre ist das jetzt her, aber die Gespensterjagd geht immer weiter ...

