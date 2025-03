Glückwunsch, Nina Hagen!

WDR 4 Glückwunsch. . 02:55 Min. . Verfügbar bis 11.03.2026. WDR 4.

Am 11. März 1955, also vor 70 Jahren, wird in Ost-Berlin Nina Hagen geboren: Sängerin, Punk-Ikone, Diva, Aktivistin - und Gesamtkunstwerk. Ihre Mutter ist die berühmte Eva-Maria Hagen, ihr Ziehvater Wolf Biermann.

Audio Download .