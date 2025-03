Glückwunsch, Nena!

Sie hat langsam ein Alter erreicht, in dem man eigentlich mit einer Großmutter rechnen kann: Nena wird am 24. März 2025 65 Jahre alt. Oliver Rustemeyer gratuliert der wohl ewig jungen Sängerin, die als Gabriele Susanne Kerner in Hagen auf die Welt kam!

