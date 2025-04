Ein U für ein E: Die GEMA-Reform

WDR 3 Studio Neue Musik. . 58:57 Min. . Verfügbar bis 04.04.2027. WDR 3. Von Patrick Hahn.

Die Verwertungsgesellschaft GEMA möchte ihre Kulturförderung verändern. Komponist Moritz Eggert erläutert die gravierenden Folgen für viele Urheber:innen. Mit Musik jenseits von E und U.

The Shaggs - My Pal Foot Foot (2m 30s) +++ Wilhelm Killmayer - Caprice de Figaro (1m 50s) +++ Anna Korsun - Wehmut (10m 33s) +++ Katharina Schmauder - Skin (5m 50s) +++ Caio de Azevedo - Golgatha (6m 14s) +++ Radiohead - Sail to the Moon (4m 20s) +++ Inga Humpe / Moritz Eggert - Ich bin der Welt abhandengekommen (4m 05s)

