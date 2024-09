Nicht mit uns (1/6): Auf der Party

WDR Hörspiel. Teil 1 von 6. . 22:24 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR Online. Von Leonie Below.

•Coming-of-Age• Alle sind ausgelassen. Ein Streich mit dem Auto des Mathelehrers führt unabsichtlich zu Sachbeschädigung. Hassan bekommt als einziger einen Brief von der Polizei. Jojo und Hassan kommen sich näher. Von Leonie Below WDR 2024 www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter Podcast-Tipp: Erhalte ehrlichen Einblick in die väterliche Gefühlswelt von Nick und Leon, beste Buddies, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Bromance Daddys: https://1.ard.de/BromanceDaddys

ℹ️ Beratungsstellen Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt: www.verband-brg.de Eine Liste mit Beratungsstellen vom VLSP* - Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie e.V. https://www.vlsp.de/beratung-therapie/beratungsstellen Opferperspektive, ein Verein gegen Rassismus, Diskriminierung und rechte Gewalt: www.opferperspektive.de/sie-wurden-angriffen Hilfe-Info vom Bundesministerium der Justiz: www.hilfe-info.de/Webs/hilfeinfo/DE/Merkblaetter/22_Merkblatt_extremistischer_Uebergriff.html

