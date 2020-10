Geh’n Sie schlafen, Dr. Schott - Verbotene Liebe in Gaza 2048

WDR 3 Hörspiel. . 32:54 Min. . Verfügbar bis 15.10.2099. WDR 3.

•SciFi• Gaza, 2048: In geheimem Regierungsauftrag überwacht die Psychologin Layla Wattan die Wissenschaftlerin Mona Kamal und den aus Israel exilierten Dr. Schott. Was Layla erfährt, lässt sie immer mehr an ihrem Auftrag zweifeln. // Von Selma Dabbagh / Übersetzung aus dem Englischen: Maren Kames / Regie: Vivien Schütz / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de

