Doberschütz und die letzte Staatsjagd (1/2): Krimi zur Wendezeit

WDR 3 Hörspiel. Teil 1 von 2. . 53:26 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR 3.

•Krimi• Berlin 1990, die Zeit der Wende, in der die Zukunft der DDR noch offen scheint. Privatermittler Doberschütz soll seinen Bekannten Lutz Vieweg beschatten und gerät tief in ein politisches Kräftemessen. Ist Vieweg wirklich so harmlos wie Doberschütz meint? Und was sind die Motive des unbekannten Auftraggebers? // Von Tom Peuckert / Musik: Jean-Boris Szymczak / Regie: Thomas Leutzbach / WDR 2020 / www.hoerspiel.wdr.de

