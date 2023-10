Schlagwerkerin Vanessa Porter: Achtsamkeit für leise Töne

WDR 3 Klassik Crush. . 44:14 Min. . Verfügbar bis 06.10.2025. WDR 3.

Vanessa Porter spielt nicht nur auf Trommel, Marimba und Becken, sondern auch auf Blumentöpfen und Küchenfliesen. Die Schlagwerkerin sucht nach besonderen und vor allem leisen Klängen. Dafür braucht sie jede Menge Achtsamkeit.

(00:01:55) Simon und Vanessa unterhalten sich über ihre gemeinsame Heimat: Schwaben. Simon erzählt seine liebsten Schwabenwitze.(00:03:30) Vanessa ist – genau wie Simon – ECHO Rising Star. Die ECHO ist ein Zusammenschluss europäischer Konzerthäuser, die junge Künstler:innen auf die großen Bühnen bringen wollen.(00:04:40) Simon und Vanessa sprechen über die riesige Instrumentenvielfalt, die Schlagwerker:innen beherrschen können müssen. Vanessa erzählt, worauf sie sich dabei konzentriert.(00:08:55) Simon beschreibt Vanessas Wohnung und die Kunst, die an der Wand hängt. Vanessa erzählt, dass die Bilder von ihrem Großvater stammen und dass sie sie für ihr Album „Cycle.Sound.Color" vertont hat.(00:14:25) Vanessa erzählt davon, wie ihr der Komponist Georges Aperghis ein Stück für sie komponiert hat.(00:19:20) Vanessas Spezialität sind die leisen Töne und ungewöhnliche Geräusche von Alltagsgegenständen. Vanessa erzählt, wie sie diese Geräusche findet – entgegen dem Klischee vom lauten, wilden Schlagwerk.(00:23:25) Simon und Vanessa tauschen sich darüber aus, wie achtsam sie im Alltag sind und wie sie mit Stress umgehen.(00:26:25) Vanessa sucht besondere Geräusche mit Gegenständen aus ihrer Wohnung.(00:30:25) Simon und Vanessa hören „Object 7" von The Notwist.(00:32:29) Vanessa liegt noch ein Thema am Herzen: Wie werden Musiker:innen ausgebildet – und wie unterscheidet sich die Realität von den Inhalten der Ausbildung? Vanessa und Simon tauschen sich darüber aus, wie Wettbewerbe für ihre Instrumente jeweils ablaufen. Vanessa erzählt, wie sie ein gutes Management gefunden hat.(00:39:55) Vanessa hat Musik mitgebracht, mit der es ihr immer sofort gut geht: die Kinderszenen von Robert Schumann.