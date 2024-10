Dirigent Patrick Hahn: Orchester like a Boss

WDR 3 Klassik Crush. Staffel 2, Folge 4. . 51:24 Min. . Verfügbar bis 12.10.2026. WDR 3.

Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor haut auf den Tisch: Ein Orchester ist keine Demokratie! Und: Machtmissbrauch geht gar nicht!

(00:01:08) Patrick Hahn erzählt, wie er es geschafft hat, jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands zu werden – und was ein Generalmusikdirektor überhaupt ist. Er verrät, ob seine Eltern reich sind.(00:05:14) Simon und Patrick tauschen sich darüber aus, wie elitär die Klassik ist – und was man anziehen sollte, wenn man ins Konzert geht oder selbst auf der Bühne steht.(00:08:35) Simon und Patrick hören eine Aufnahme von Beethovens Klavierkonzert Nr. 1. Patrick erklärt, worauf er als Dirigent achtet, was er mit seinen Händen macht und ob er vorm Spiegel übt.(00:19:40) Simon und Patrick hören das Finale aus Dimitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 9. Patrick erklärt, was Kiril Petrenkos Dirigat so besonders macht.(00:21:34) Patrick erklärt, dass Hierarchie im Orchester notwendig ist und wie er versucht, ein guter Chef zu sein. Er erzählt, wie er mit dem Altersunterschied zwischen ihm und den Musiker:innen umgeht. Simon und Patrick sprechen darüber, dass es bei Dirigenten immer wieder zu Fällen von Machtmissbrauch gekommen ist – und was sich ändern muss.(00:32:48) Simon und Patrick hören „Le Chaos" von Jean-Féry Rebel und sprechen über Ensembles, die ohne Dirigenten spielen.(00:38:41) Patrick hat Musik aus seiner Heimat mitgebracht: „ Laß mi amoi no d'Sunn aufgeh segn" von Autria 3.(00:41:39) Simon stellt Patrick fünf Fragen, die dabei helfen, das zu tun, was man liebt.(00:47:59) Simon und Patrick hören „Girl from Ipanema".