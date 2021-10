"Vierunddreißigster September" von Angelika Klüsseldorf. Lesestoff – neue Bücher. . 04:54 Min. . Verfügbar bis 21.10.2022. WDR Online. Von Christoph Vratz.

Angelika Klüssendorf führt uns in ihrem neuen Roman in die ostdeutsche Provinz. Erzähler und Chronist Walter ist tot, offenbar ermordet von Hilde, seiner Frau. In der gelungenen Hörbuch-Fassung geben Walter Kreye und Corinna Harfouch das Paar. Eine Rezension von Christoph Vratz.