Heiwi, killt der Sommer das Virus?

Coronavirus - Doc Esser klärt auf.

Doc Esser und Anne ziehen eine Zwischenbilanz nach fünf Wochen Coronavirus-Podcast. In dieser Zeit hat sich unser Leben so stark verändert, dass wir uns kaum an die Zeit davor erinnern können. Trotzdem können wir viel aus den vergangenen Wochen lernen. Am Montag sprechen Anne und Doc Esser über Sport in Zeiten des Kontaktverbots. Schickt Eure Fragen an Doc Esser. Ihr erreicht uns unter coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 – 91 83 576.

