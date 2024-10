Bester deutschsprachiger Roman gesucht

Ausgezeichnet wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres. Sechs Bücher haben es in die Endauswahl geschafft. Einer der Favoriten ist Clemens Meyer mit seinem 1000-Seiten-Roman "Die Projektoren". In der Jury saßen in diesem Jahr sieben Kulturjournalistinnen, Verleger und Literaturwissenschaftlerinnen. Den mit 25.000 Euro dotierten Buchpreis verleiht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse.

