Kölner Student bekommt Oscar

Seinen Mastertitel macht Jens Kevin Georg derzeit an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Um die Studentensocars hatten sich bei der Academy in Los Angeles in diesem Jahr 2.600 junge Regisseure aus aller Welt beworben. 12 werden am Abend in London ausgezeichnet.

