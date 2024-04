"Knife. Gedanken nach einem Mordversuch." von Salman Rushdie

Salman Rushdie: Knife. Gedanken nach einem Mordversuch.

Aus dem Englischen von Bernhard Robben

Penguin, 256 Seiten, 25 Euro.

(ET: 16. April.)

Am 11. August 2022 erreicht Salman Rushdie die Chautauqua Institution, ein Bildungszentrum im Nordosten der USA. Am kommenden Vormittag wird er hier vor einigen tausend Gästen sprechen. Nach dem Abendessen geht er gut gelaunt noch einmal vor die Tür.

" Allein, von der Nacht umhüllt, nur der Mond und ich. "

Zufrieden lässt sich Rushdie von seinen Gedanken davontragen. Sein neuer Roman "Victory City" ist gerade erschienen und: er ist glücklich verliebt.

" Wir aber wissen, was er nicht weiß. Wir wissen, dieser glückliche Mann am See schwebt in Lebensgefahr. "

Am nächsten Tag, es ist der 12. August 2022, greift ein Attentäter Salman Rushdie auf offener Bühne mit einem Messer an und verletzt ihn lebensgefährlich. Aus seinem Buch erfahren wir nun, wie Salman Rushdie selbst den Angriff erlebt hat.