Caroline Peters zu Gast bei Westart

Theater, Kino, Fernsehen: Caroline Peters beherrscht alle Facetten der Schauspielkunst. Als Kommissarin Sophie Haas aus dem ARD-Eifelkrimi "Mord mit Aussicht" hat sie sich in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. In Mainz geboren und in Köln aufgewachsen, pendelt sie seit Jahren zwischen Wien und Berlin. Seit 2004 gehört sie zum Ensemble des Wiener Burgtheaters, gastiert aber auch gerne an anderen Bühnen – wie zurzeit in "Eine griechische Tragödie" am Berliner Ensemble.

Ab dem 18. Oktober ist sie in Sönke Wortmanns Komödie "Der Vorname" im Kino zu sehen. Vor Kurzem wurde sie zur Schauspielerin des Jahres gekürt – bereits zum zweiten Mal, was sie besonders gefreut hat. Bei Westart erzählt sie, warum sie beides liebt: auf der Bühne zu stehen und vor der Kamera zu spielen.

Autor: Christof Boy