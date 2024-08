Sechzig aushalten: Portrait zum 60. Geburtstag von Richard Rogler

Anlässlich des Todes von Richard Rogler, der 11. August 2024 in Köln gestorben ist, wiederholt das WDR Fernsehen ein Portrait des Kabarettisten zu seinem 60. Geburtstag.

Richard Rogler trat vor fast 40 Jahren erstmals für den Westdeutschen Rundfunk vor die Kamera – mit Glossen für unsere Ausgaben des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus". In der Folge bereicherte er über Jahrzehnte die WDR-Programme im Hörfunk und im Fernsehen. Von 1987 bis 1998 spielte Rogler die Rolle des Maklers Panowski in der "Lindenstraße" und war Stammgast in "Stratmanns" Kneipentheater. Mit seinem ersten Soloprogramm "Freiheit aushalten!", durch die von ihm 1988 aus der Taufe gehobenen "Mitternachtsspitzen" und nicht zuletzt durch seine fiktiven Dialoge mit einem Herrn Rundfunkrat erlangte Richard Rogler Kultstatus.