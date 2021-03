Crossroads Oktober 2021

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage haben wir unser Crossroads vom März in den Oktober verschoben - mit 7 statt 4 Tagen gibt es dann eine Doppelstaffel:



Vom 03. bis 09. Oktober 2021 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde - mit entsprechendem Abstand!

Mit L.A. Salami, Donna Blue, Massive Wagons, D'Angerous, Mother's Cake, SHIRLEY HOLMES, The Holy, Asylums und mehr sind diesmal sogar 14 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in der Harmonie Bonn zu Gast.