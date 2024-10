„Lecker an Bord“ – die kulinarische Sommerreise 2024

Müllers Lust und Insel-Rinder

Stand: 01.09.2024, 16:42 Uhr

Die Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz sind auf kulinarischer Erkundungstour in Friesland. In der Nähe der malerischen Hafenstädte besuchen sie Bauernhöfe und Manufakturen und entdecken die Besonderheiten der Region. In dieser Folge steuert das Hausboot direkt in das historische Zentrum von Sneek.