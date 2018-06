Wunderbare, zuckersüße Erbsen – Das zarte Luxusgemüse

Von Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer

Am besten nimmt man sie direkt vom Strauch, einfach aus ihrer Hülse gepalt, in der sie wie in einem eleganten Schmucketui lagern. Denn die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz sind sich einig, frisch schmecken sie am besten.