So kochen die anderen! Den Nachbarn auf den Tisch geschaut

Multi-Kulti-Küche macht auch in den eigenen vier Wänden Spaß. Und man muss schon lange nicht mehr in andere Länder reisen, um internationale Speisen genießen zu dürfen. Das wissen die beiden WDR-Fernsehköche Martina und Moritz nur zu gut, die sich trotzdem vor Ort in einigen unserer Nachbarländern Inspirationen geholt haben, um den heimischen Speiseplan bunt und vielfältig zu gestalten. Die griechische Küche bereichert ihr heutiges Menü mit einer erfrischenden Suppe aus milden Zitronen. Aus Italien kommt ein leckeres Pasta-Rezept und bei unseren französischen Nachbarn haben sie einen köstlichen Schmortopf entdeckt. Und auch in Tschechien sind sie fündig geworden und bereiten gleich drei traditionell böhmische Spezialitäten zu.