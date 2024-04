Microgreens selbst anpflanzen

Microgreens sind ein Trend aus den USA. Die Aussaat von gesunden Gemüsesorten auf kleinstem Raum ist besonders in der Szene des Urban Gardening beliebt.

Die Ernte erfolgt bei Keimlingen bereits nach ein paar Tagen.

Bei dem Begriff "Microgreens" denken viele an Gemüse aus dem Reagenzglas. Doch tatsächlich kultiviert man dabei die Keimlinge der Pflanzen, d. h. man erntet schon nach wenigen Tagen das angebaute Gemüse. Microgreens werden auch als Superfood bezeichnet, denn sie sind reichhaltig an Vitaminen, Spurenelementen und Vitalstoffen.

Pflanzenkeimlinge tragen die geballte Energie, die die Pflanzen benötigen, um groß zu werden. Der Anteil an Vitalstoffen ist daher in den kleinen Pflänzchen um ein Vielfaches höher als in der gleichen Menge des ausgewachsenen Gemüses.

Video starten, abbrechen mit Escape Microgreens vorziehen und ernten Hier und heute. . 09:03 Min. . Verfügbar bis 11.04.2026. WDR.

Verwendung

Man kann die Microgreens in Salate geben oder aufs Brot legen. Sie passen aber auch zu Suppen und Pasta. Auch Pesto oder Smoothies lassen sich daraus machen.

Das passende Saatgut

Es können viele verschiedene Saatgut-Arten benutzt werden.

Schnittsalate, Senf, Brokkoli, Kresse, Bohnen, Minze, Pak Choi, Rauke, Brunnenkresse, Buchweizen, Rotkohl, Radieschen, Blumenkohl, Basilikum, Amaranth, Fenchel, Dill, Koriander, Kerbel, aber auch Sonnenblumenkerne, Erbsen und Weizengras. Rote Beete gehört zu den Microgreens mit der längsten Wachstumszeit.

Anzuchtschalen

Angepflanzt werden die Microgreens in Anzuchtschalen. Es eignen sich auch flache Schalen (Pflanzenuntertopf oder eine Auflaufform).

Microgreens können das ganze Jahr über ausgesät werden, z. B. auf der Fensterbank. Nach 10 bis 14 Tagen, wenn sich nach den Keimblättern die ersten echten Blattpaare ausgebildet haben und die Pflänzchen etwa 15 Zentimeter hoch sind, sind die Microgreens erntereif.