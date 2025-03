Rezepte mit Hafer: lecker und gesund

Müsli nach „Bircher-Art“

für vier Portionen

Zutaten

180 g Haferflocken, zart oder kernig

400 ml Milch

1 EL Zitronensaft, frisch gepresst

100 g Haselnüsse

400 g griechischer Naturjoghurt

1 EL flüssiger Honig

2 Äpfel

100 g Aprikosen, getrocknet

frische Früchte nach Belieben

Zubereitung

Honig verleiht dem Müsli eine milde Süße.

Haferflocken in Wasser oder Milch einweichen, Zitronensaft unterziehen, alles abdecken und über Nacht (mindestens 4-5 Stunden) im Kühlschrank quellen lassen. Am nächsten Tag Haselnüsse in einer Pfanne rösten, bis sie duften, dann abkühlen lassen. Naturjoghurt mit dem Honig mischen, gequollene Haferflocken unterziehen. Nach Belieben mit etwas Wasser verdünnen. Äpfel waschen, halbieren, entkernen und mit der Reibe grob raspeln. Aprikosen in feine Stücke schneiden. Haselnüsse hacken. Früchte und Haselnüsse zu der Haferflockenmasse geben und alles verrühren. Das Müsli kann man auch noch am nächsten Tag genießen. Dazu schmecken frische Früchte.

Rezept

Haferflockenauflauf mit Himbeeren

für eine Auflaufform (ca. 20 x 30 cm)

6 - 8 Portionen

Zutaten

80 g Walnusskerne

Walnusskerne 250 g kernige Haferflocken

2 EL geschrotete Leinsaat

geschrotete Leinsaat 300 ml heißes Wasser

heißes Wasser 300 ml Haferdrink

1 EL Kokosöl nativ und etwas mehr zum Einfetten der Form

200 g Apfelmus oder zerdrückte Banane

3 EL Ahornsirup

½ TL gemahlener Zimt

gemahlener Zimt 250 g Himbeeren (frisch oder TK)

400 g griechischer Naturjoghurt

Zubereitung

Himbeeren, frisch oder tiefgekühlt verwenden.

Den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Walnusskerne grob hacken. Haferflocken, Leinsaat, heißes Wasser, Haferdrink, Kokosöl, Apfelmus, Sirup, Walnusskerne und Zimt mischen. Himbeeren ggf. waschen und putzen und dann vorsichtig unter die Masse heben. Haferflocken-Frucht-Mix in eine mit etwas Kokosöl eingefettete Form geben und gleichmäßig verteilen. Im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene circa 25 Minuten backen, bis die Oberfläche goldbraun ist. Baked Oats aus dem Backofen nehmen und noch warm mit etwas Naturjoghurt und nach Belieben mit frischen Beeren servieren.

Rezepte

(von Stephan Lück)

Müsli und Overnight Oats

Zutaten

80 g kernige Bio-Haferflocken

6 Softaprikosen

1 Birne

4 Walnüsse

4 Haselnüsse

100 g Joghurt

Zubereitung

Overnight Oats lassen sich mit unterschiedlichen Früchten zubereiten.

Die Aprikosen kleinschneiden. Birne waschen, entkernen und kleinschneiden. Nüsse (nach Wunsch geröstet) etwas kleinhacken. Den Joghurt in ein Glas geben, dann die Haferflocken und zum Schluss die Softfrüchtchen draufgeben. Dann wieder eine Schicht Haferflocken, die Birne und die Nüsse hinzufügen.