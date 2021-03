Missbrauch in Köln: "Kirche soll Aufarbeitung aus der Hand geben"

Pater Mertes hat bereits 2010 erlebt, was man aushalten muss, wenn man sich für die von sexualisierter Gewalt Betroffenen und Aufklärung der Taten einsetzt. Er sagt dazu: "Ein solcher Prozess ist unendlich komplex. Die katholische Kirche steht im Fokus der Öffentlichkeit, aber das ist auch für jede Schule oder jeden Sportverein unendlich komplex. Das Schuldeingeständnis, das Versagenseingeständnis ist leicht. Die viel schwierige Frage besteht darin, wie man den Betroffenen in der weiteren Aufarbeitung und der Kommunikation gerecht werden kann."

Keine moralische Aufarbeitung

Das fange bei der juristischen Aufarbeitung an. Wenn man die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergebe, seien 99 Prozent der Fälle verjährt oder die Taten würden von der Rechtssprechung nicht als justiziabel anerkannt. Und die juristische Aufarbeitung leistet laut Mertes nicht das, was die meisten Betroffenen erwarten, nämlich eine moralische Aufarbeitung.