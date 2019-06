" Zerrissenheit in der Gesellschaft überwinden "

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker strebt auch einen "politisch guten Kirchentag" an und will "die Zerrissenheit in der Gesellschaft ein Stück überwinden" . Viele brisante Themenkomplexe wie Fremdenfeindlichkeit, Verrohung, Antisemitismus oder Missbrauch in der Kirche kommen auf die Podien. Die Entscheidung des Präsidiums, AfD-Funktionären keine Bühne zu bieten, war auch auf Kritik gestoßen.