Video: Betten für den Katholikentag: Gastfreundschaft in Neuenkirchen

Am 9. Mai beginnt der Katholikentag in Münster. Fast 50.000 Besucher werden erwartet und es ist schon lange klar, dass die regulären Unterbringungsmöglichkeiten für so einen Andrang nicht ausreichen werden. Viele Anwohner stellen deshalb private Übernachtungsplätze zur Verfügung. Ganz besonders großzügig waren die Menschen in Neuenkirchen bei Rheine. | video