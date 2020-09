Nach der Wahl ist vor der Stich-Wahl

Zugegeben, wenn man sich wie die Kandidatencheck-Redaktion über Monate mit den Kommunalwahlen in NRW beschäftigt, fühlt sich der Wahltag selbst wie ein Meilenstein an. Gut 1.500 Kandidat*innen standen in NRW für die Ämter Bürgermeister*in, Oberbürgermeister*in und Landrat/Landrätin zur Wahl. An unserem Kandidatencheck 2020 haben rund 1.300 von ihnen teilgenommen. Wähler*innen im ganzen Land hatten so die Möglichkeit, sich online über die Kandidat*innen in Ihrem Ort oder ihrem Kreis zu informieren.