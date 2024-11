Der Westen hilft - 11,3 Millionen Euro für Mütter in Not

Der WDR hatte in Zusammenarbeit mit der Aktion Deutschland Hilft in der Vorweihnachtszeit vom 01.-22.12. unter dem Titel "DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not." eine große Spendenaktion initiiert. Jetzt steht die finale Spendensumme fest: Die Hilfsbereitschaft der Menschen in NRW war enorm: 11.304.490,47 Euro sind insgesamt zusammengekommen. Dank der vielen Spenden können alle 37 ausgewählten Hilfsprojekte weltweit realisiert werden. | mehr