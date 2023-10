Zubereitung

Hocherhitzbares Olivenöl in einen kleinen Kochtopf füllen. Die einzelnen Knoblauchzehen – mit Schale – in das Öl legen und auf mittlerer Stufe erhitzen. Den Knoblauch knapp 8 Minuten in Öl garen. Aufpassen, dass das Fett nicht überhitzt. Alles abkühlen lassen und die Knoblauchzehen herausnehmen. So lassen sich die Zehen kinderleicht pellen. Für die Paprikacreme benötigen wir drei Stück. Restlichen Knoblauch pellen und in ein Glas füllen, mit Öl bedecken und mit einem Deckel verschließen. Zum Würzen für weitere Gerichte aufbewahren.

Bis auf ein Paprikastück alle anderen Scheiben gut abtropfen lassen und mit den Knoblauchzehen zusammen in ein hohes Gefäß geben und würzen. Mit einem Pürierstab zu einer glatten Creme verarbeiten.

Anrichten

Paprikacreme auf geröste Weißbrotscheiben, Bauernbrot oder Schwarzbrot auftragen. Mit frischen Kräutern und einem Paprikaschnitz garnieren.