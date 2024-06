Zubereitung

Für die Frikadellen das Brötchen in Wasser einweichen. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen, dann fein hacken. Das Hackfleisch in eine Schüssel füllen. Den Schafskäse in kleine Würfel teilen, die frischen Kräuter fein hacken. Das Brötchen sorgfältig ausdrücken und mit den Zwiebel-und Knoblauchwürfeln zum Hackfleisch geben. Die Masse mit Salz, Pfeffer und den frischen Kräutern würzen und alles gründlich vermischen. Entsprechende Bällchen portionieren und etwas flach drücken. In die Mitte ein Stückchen Schafskäse geben und mit Hackfleisch verschließen.

In einer Pfanne Butterfett oder Pflanzenöl erhitzen und die Frikadellen von jeder Seite ca. 3 Minuten knusprig ausbraten.

Für das Gemüse die Spitzpaprika halbieren, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. In einer Pfanne Zwiebel- und Knoblauchstückchen in Olivenöl anschwitzen und kurz danach die Paprika zugeben. Nach 2 – 3 Minuten mit den passierten Tomaten ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Anrichten

Auf jeden Teller etwas Paprikagemüse geben, 1 – 2 Frikadellen auflegen und mit Basilikumblättern garnieren.