Variationen von Shakshuka – klassisch und mit Chorizo

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und in feine Streifen schneiden. Beides in einer beschichteten Pfanne mit Olivenöl kurz anbraten.

Währenddessen die Paprika halbieren, entkernen und in dünne Streifen schneiden, anschließend mit in die Pfanne geben.

Wenn alles angebraten ist, die Gewürze hinzufügen und kurz mit anbraten. Die Dosentomaten fein pürieren und den Pfanneninhalt damit aufgießen. Alles gut verrühren und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.

Anschließend die Eier vorsichtig aufschlagen und nebeneinander, ohne dass sie sich berühren, in der Pfanne verteilen. Den Deckel auf die Pfanne setzen und bei nur wenig Hitze für etwa zehn Minuten garen, je nachdem wie flüssig man das Eigelb mag. Danach den Deckel abnehmen und alles mit etwas geschnittener Petersilie bestreuen und mit Brot servieren.

Scharfe Shakshuka mit Chorizo und Fetakäse

Zutaten

1 rote Zwiebel

4 Chorizo-Würste

1 Knoblauchzehe

1 Aubergine

1 rote Chilischote

1 Dose geschälte Tomaten

4 Eier

200 g Fetakäse

200 g Fetakäse

3 EL Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel

½ TL Paprikapulver süß
kleiner Bund Koriander

Salz, Pfeffer, Zucker (nach Geschmack)

Brot (Menge nach Bedarf)

Zubereitung

Die Chorizo in Scheiben schneiden und in der Pfanne anbraten.

Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und in feine Streifen schneiden. Die Chorizo ebenfalls in Scheiben schneiden, dann alles zusammen in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Während die Chorizo brät, die Aubergine waschen, Stielansatz entfernen und dann in Würfel schneiden. Danach die Auberginenwürfel mit in die Pfanne geben und leicht braun anbraten. Dann die Gewürze hinzugeben und ebenfalls kurz mitbraten. Anschließend die Dosentomaten fein pürieren und den Pfanneninhalt damit aufgießen. Alles gut verrühren und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.